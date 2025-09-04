"La emoción está a flor de piel" en el Falkor: la última transmisión del primer equipo uruguayo en la expedición

Este viernes habrá recambio en el equipo de investigadores a cargo de la expedición Uruguay Sub 200 , y comienza el tramo dos de la exploración que maravilla al público con imágenes en vivo del fondo marino.

La expedición del buque científico tiene como objetivo explorar el fondo del mar uruguayo , desde los 200 metros de profundidad hasta más de 3.000.

“La emoción está a flor de piel. Hace varios años algunos pocos locos comenzamos a estudiar e investigar nuestro mar profundo, observamos la presencia de estos corales, de forma indirecta esta belleza que ahora ustedes están pudiendo observar en el monitor, y desde ese momento nos propusimos que esto tenía que ser algo que teníamos que poder conocer, poder explorar, y lo estamos realizando en este momento, y por eso la emoción aparece, y la emoción a veces también es parte de la ciencia y la creatividad y no la podemos anular”, expresó Leticia Burone, una de las científicas a bordo del Falkor, tan emocionada como sus colegas por el último día de transmisión del equipo, que dará paso a otros colegas uruguayos.

Uno de los momentos emocionantes de la transmisión fue por corroborar la presencia de arrecifes de corales vivos en las cercanías de la costa uruguaya, a unos 200 kilómetros de distancia.

El arrecife de coral que encontraron tiene unos 1.800 metros de largo, 560 metros de ancho y 40 metros de altura. En esta jornada fueron protagonistas los peces limón.

El programa, que continúa develando los misterios del mar uruguayo, continuará hasta el 19 de setiembre y luego de esa fecha dará a conocer sus hallazgos.