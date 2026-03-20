RECIBÍ EL NEWSLETTER
PBI AL ALZA

La economía de Argentina creció 4,4% en 2025, algo menos de lo que esperaba Milei

El PIB de Argentina creció el año pasado 4,4%. El resultado es bueno pero un poco menor de lo que proyectó el presidente Milei, que celebró el dato de la economía.

El ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei. Foto: AFP

El ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei. Foto: AFP

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció 4,4% en 2025 y marcó un rebote notable tras la contracción de 1,3% registrada en 2024, aunque menor de lo que esperaba el gobierno, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (Indec).

El crecimiento fue inferior a las proyecciones del presidente Javier Milei, de 5%, y a las del Fondo Monetario Internacional, de 4,5%.

La cifra del crecimiento se publica en un momento delicado para el gobierno, que enfrenta una inflación que si bien se mantiene por debajo del 3% mensual volvió a acelerarse desde mediados de 2025, así como críticas por el cierre de empresas y el deterioro del empleo.

Foto: AFP. Donald Trump y Javier Milei.
Seguí leyendo

Argentina formalizó su salida de la OMS, siguiendo la decisión de Estados Unidos

Milei compartió en su cuenta de X varias publicaciones al respecto, y se arremetió contra quienes consideran "empresarios prebendarios" y "políticos corruptos" que aseguran que "el país está por estallar".

El aumento del PIB fue impulsado sobre todo por la agricultura y ganadería; la minería y la intermediación financiera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2035073280172835114?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo
INUMET

Tormentas fuertes y lluvias copiosas para gran parte del país, ¿cuál será la zona más afectada?
AFECTA 8 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia que rige en la próxima madrugada por tormentas fuertes y lluvia abundante
eeuu

Juez niega libertad bajo fianza de Marset y fija nueva audiencia para la próxima semana por pedido de la defensa
inumet

Doble advertencia naranja y amarilla en gran parte del país por tormentas fuertes y severas

Te puede interesar

Cumbre de la Celac: Orsi anuncia el envío de un embajador uruguayo a Etiopía video
discurso en bogotá

Cumbre de la Celac: Orsi anuncia el envío de un embajador uruguayo a Etiopía
Foto: Camilo dos Santos, Presidencia. Yamandú Orsi es acompañado por el canciller Mario Lubetkin.
celac

Uruguay recibe este sábado la presidencia protémpore de la Celac: Orsi participa de la ceremonia en Bogotá
Foto: Martín Charquero en X. Camiseta de Uruguay para el Mundial.
presentan titular y alternativa

Ya se conoce la nueva camiseta que Uruguay usará en el Mundial: celeste, con cuello y detalles dorados

Dejá tu comentario