La corriente interna de Gonzalo Civila ganó las elecciones del Partido Socialista

La corriente liderada por el ministro Gonzalo Civila , se impuso en las elecciones internas del Partido Socialista (PS) y Pablo Oribe se apresta a ser el nuevo secretario general de este sector, creado en 1910.

El PS informó los datos del escrutinio primario en las elecciones en las que votó cerca del 80% de habilitados en todo el país y en Argentina.

Con los votos escrutados al momento las candidaturas a la Secretaría General obtuvieron los siguientes resultados: Pablo Oribe 55,9% de los votos (523), Juan Pablo Pio 31,4% de los votos (294), Leticia Benedet 12,7% (119).

Los votos a las listas al Comité Central se distribuyen de la siguiente manera: Lista 4, 55,9% (523 votos); Lista 6, 12,7% (119 votos); Lista 7, 10,8% (101 votos); y Lista 8, 20,6% (193 votos).

La comunicación del PS indicó que en los próximos días, luego del escrutinio secundario, se emitirán los resultados finales tanto para la Secretaría General como para el Comité Central y las Comisiones Electoral, Fiscal y de Disciplina, aunque advirtió que la diferencia entre el candidato más votado a la Secretaria General y el siguiente, supera ampliamente la cantidad de votos observados.