COMUNICADO

Sindicato de la Guardia Republicana pide la renuncia de Carlos Negro tras atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

El sindicato de la Guardia Republicana sostiene que los policías que custodiaban a la fiscal general Mónica Ferrero “cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales”.

“Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, se busca doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad. Pero en esta situación no solo está en riesgo la vida de la fiscal. También lo están los policías destinados a su custodia, quienes hoy cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales, lo que demuestra que hubo una falla grave en la planificación, ya que no se realizó un relevamiento adecuado del servicio en función de la importancia del mismo, lo que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial”, dice el sindicato en un comunicado publicado el domingo de noche.

Desde el gremio pidieron “la renuncia inmediata del ministro del Interior” porque entienden que “bajo su mandato han ocurrido atentados contra policías en la vía pública, en espectáculos, y ahora contra una fiscal”.

Escuela 143 de Casabó. Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.
“Su continuidad es un riesgo para todos: no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia”, consideró el sindicato.

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

INVESTIGAN EL CASO

INDAGAN SU PARTICIPACIÓN

INVESTIGAN A LOS ALBIN

barrio 40 semanas

EN TORRE EJECUTIVA

ATENTADO A LA FISCAL GENERAL FERRERO

Foto: Diputados, en X. Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. video
POR ATENTADO A LA FISCAL GENERAL

