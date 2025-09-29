El sindicato de la Guardia Republicana pidió la renuncia del ministro del Interior Carlos Negro tras el ataque a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, en su casa, el domingo de madrugada.
Sindicato de la Guardia Republicana pide la renuncia de Carlos Negro tras atentado a la fiscal general Mónica Ferrero
El sindicato de la Guardia Republicana sostiene que los policías que custodiaban a la fiscal general Mónica Ferrero “cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales”.
“Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, se busca doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad. Pero en esta situación no solo está en riesgo la vida de la fiscal. También lo están los policías destinados a su custodia, quienes hoy cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales, lo que demuestra que hubo una falla grave en la planificación, ya que no se realizó un relevamiento adecuado del servicio en función de la importancia del mismo, lo que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial”, dice el sindicato en un comunicado publicado el domingo de noche.
Desde el gremio pidieron “la renuncia inmediata del ministro del Interior” porque entienden que “bajo su mandato han ocurrido atentados contra policías en la vía pública, en espectáculos, y ahora contra una fiscal”.
“Su continuidad es un riesgo para todos: no tiene llegada a sus funcionarios ni contundencia hacia la delincuencia”, consideró el sindicato.
