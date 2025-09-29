Sindicato de la Guardia Republicana pide la renuncia de Carlos Negro tras atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

“Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, se busca doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad. Pero en esta situación no solo está en riesgo la vida de la fiscal. También lo están los policías destinados a su custodia, quienes hoy cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales, lo que demuestra que hubo una falla grave en la planificación, ya que no se realizó un relevamiento adecuado del servicio en función de la importancia del mismo, lo que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial”, dice el sindicato en un comunicado publicado el domingo de noche.