Atentado es un "cimbronazo a las instituciones": Comisión de Seguridad de Diputados se declara en sesión permanente

Foto: Diputados, en X. Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados.

Eso implica que su presidente, Pablo Abdala , esté en coordinación y comunicación con el Poder Ejecutivo y con el Ministerio del Interior, y así sus integrantes pueden tratar el tema con información, en cercanía con la institucionalidad.

"Todos estamos bajo los efectos de un fuerte cimbronazo que se le han dado a las instituciones republicanas. Los partidos políticos que integramos la comisión nos alineamos detrás de la institucionalidad agredida", señaló Abdala en conferencia de prensa.

La Comisión resolvió enviarle una nota a Ferrero, expresando su solidaridad, y también será enviado un escrito a la Asociación de Magistrados Fiscales, al entendiendo que fue afectada de forma "directa o indirecta", agregó Abdala.

El diputado blanco señaló que la Comisión está "expectante" en cuanto al aclarecimiento de los hechos y "que se pueda identificar a los culpables". "Que se restablezca el orden institucionalidad", abogó.

La Comisión está integrada por Abdala (presidente), Nicolás Mesa (vicepresidente), Graciela Barrera, Maximiliano Campo, Diego Echerverría, Gabriel Gianoli, Bruno Giometti, Gabriel Gurméndez, Agustín Mazzini, Nino Medina, Álvaro Perrone, Julieta Sierra, Gerardo Sotelo, Mariano Tucci y Javier Umpiérrez.