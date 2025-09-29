La Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados se declaró este lunes en sesión permanente por el atentado que sufrió en su casa de Jacinto Vera (Montevideo) la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Atentado es un "cimbronazo a las instituciones": Comisión de Seguridad de Diputados se declara en sesión permanente
"Todos estamos bajo los efectos de un fuerte cimbronazo que se les ha dado a las instituciones republicanas", dijo el presidente de la Comisión de Seguridad, Pablo Abdala.
Eso implica que su presidente, Pablo Abdala, esté en coordinación y comunicación con el Poder Ejecutivo y con el Ministerio del Interior, y así sus integrantes pueden tratar el tema con información, en cercanía con la institucionalidad.
"Todos estamos bajo los efectos de un fuerte cimbronazo que se le han dado a las instituciones republicanas. Los partidos políticos que integramos la comisión nos alineamos detrás de la institucionalidad agredida", señaló Abdala en conferencia de prensa.
Orsi hablará ante la prensa y luego recibirá a las autoridades de todos los partidos políticos por atentado a Mónica Ferrero
La Comisión resolvió enviarle una nota a Ferrero, expresando su solidaridad, y también será enviado un escrito a la Asociación de Magistrados Fiscales, al entendiendo que fue afectada de forma "directa o indirecta", agregó Abdala.
El diputado blanco señaló que la Comisión está "expectante" en cuanto al aclarecimiento de los hechos y "que se pueda identificar a los culpables". "Que se restablezca el orden institucionalidad", abogó.
La Comisión está integrada por Abdala (presidente), Nicolás Mesa (vicepresidente), Graciela Barrera, Maximiliano Campo, Diego Echerverría, Gabriel Gianoli, Bruno Giometti, Gabriel Gurméndez, Agustín Mazzini, Nino Medina, Álvaro Perrone, Julieta Sierra, Gerardo Sotelo, Mariano Tucci y Javier Umpiérrez.
