En los 70 años de Canal 10 hay programas que son icónicos y uno de ellos se llama "En su salsa": el nombre con el que el canal viene contando, desde hace más de una década, cómo se cocina con humor, con actualidad y con las manos en la masa. Y este año volvió, renovado, a la pantalla.
La cocina por TV, "En su salsa"
En 2012 el ciclo se emitiría en nuestra pantalla de lunes a viernes, con la conducción de Sergio Puglia y Diego González y la locución de Amílcar (Robert Moré). Este 2026, regresa con la conducción del chef Jesús Graña, y el humor de Chucho, locutor de Canal 10.
En abril de 2012 el ciclo se emitiría en nuestra pantalla de lunes a viernes, con la conducción de Sergio Puglia y Diego González y la locución de Amílcar (Robert Moré). Media hora de cocina y diversión, con famosos con las manos en la masa y los televidentes metidos en la receta. Aquella idea —mostrar la cocina desde otro lugar, con humor y con lo que estaba pasando— quedó asociada al nombre. Y el nombre volvió.
En esta nueva etapa, "En su salsa" regresa con la conducción del chef Jesús Graña, una de las figuras culinarias del canal, formado como cocinero y también como sommelier, y muy querido por el público desde La Mañana en Casa. La propuesta es diaria, de lunes a viernes, en una cita de 30 minutos. La propuesta: una cocina casera, accesible y con identidad, con protagonismo de los productos nacionales y recetas sencillas, económicas y llenas de sabor.
El primer partido por TV
El humor, marca de la casa desde el arranque del ciclo, ahora lo aporta Chucho, locutor de Canal 10, que acompaña a Graña en la cocina y arma ese ida y vuelta que le pone chispa a cada preparación. Consejos prácticos, sabor de las tradiciones uruguayas y comidas de todos los días resueltas sin resignar calidad: eso es "En su salsa" hoy.
Setenta años de canal, más de una década de este nombre en la pantalla. Algunos sabores, por suerte, no pasan de moda.
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