La Casa Blanca difunde nuevo video del ataque armado en cena donde estaba Trump

La Casa Blanca difundió este viernes un nuevo video del ataque armado ocurrido en la cena de corresponsales en Washington, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En las imágenes se observa al hombre irrumpir armado en la ceremonia y atravesar el control de seguridad. En medio de la intervención de los efectivos, uno de ellos le dispara tres veces.

El acusado, Cole Allen, de 31 años, fue detenido tras un altercado con guardias de seguridad que incluyó disparos, aunque no hubo víctimas fatales.

Según los fiscales, el atacante se encontraba alojado en el hotel Washington Hilton, el mismo lugar donde se realizaba la cena. Antes de bajar, se tomó una selfi en su habitación, donde aparece vestido de negro, con corbata roja, un cuchillo, una funda para pistola y una bolsa para municiones.

También indicaron que Allen dejó correos electrónicos programados para enviar a familiares y amigos con un manifiesto sobre sus motivaciones, y que había comentado la escasa seguridad del hotel tras ingresar con varias armas.

El ataque ocurrió poco después de las 20:30 del sábado pasado. El hombre no se declaró culpable ni inocente en su primera audiencia y permanece detenido, a la espera de una nueva comparecencia. Puede enfrentar cadena perpetua si es condenado por intento de asesinato.

Con información de AFP.