La casa analiza y opina sobre el juego de Coti en Gran Hermano: "Quiere hacer ruido", dijo Furia

Los jugadores de esta casa de Gran Hermano no están convencidos con Coti, quien volvió al juego tras ser eliminada en la temporada pasada.

Pero no es el único que sospecha. Y al parecer a la correntina le está haciendo sentir mal la sensación de que no le quieren. "Me quiero ir", le dijo a Bautista, entre lágrimas. Después, hizo comentarios sobre Emmanuel a Nicolás.