La bandera de TODA La Celeste sale a la cancha para seguir haciendo leyenda

En nuestro país el fútbol y las hazañas van de la mano. Y mucho más cuando hinchas y jugadores se juntan en una gran causa. Por eso, Salus, el agua de TODA La Celeste, nos propone hacer leyenda una vez más, con una proeza histórica. Un récord mundial que solo podemos alcanzar todos juntos: crear la bandera con más firmas para alentar a una selección.

Esta bandera, del tamaño de una cancha de fútbol 5, no solo reconoce el rol de hinchas y jugadores, sino que también hace oficial el compromiso de cada uno de ellos, invitándolos a poner su firma.

Hoy Honduras es dueña del título de la bandera con más firmas para alentar a una selección, con un pabellón firmado por 33 mil hinchas en 2012. Por lo que batir el récord parece ser todo un desafío. Pero por suerte los uruguayos sabemos que los partidos difíciles se ganan con garra y corazón.

Salimos jugando: ¡Los jugadores ya firmaron!

Este partido tuvo su puntapié inicial el dos de junio en el Complejo Celeste. Allí, jugadores y referentes de la selección uruguaya se sumaron a esta iniciativa única, demostrando una vez más su compromiso, poniendo las primeras firmas a la bandera.

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Se mueve se mueve, se firma se firma

La segunda fecha será en el Abrazo DE DESPEDIDA el próximo cinco de junio, en la despedida oficial de la Selección. A su vez, durante el resto del mes más futbolero del año, Salus va a buscar a cada hincha de La Celeste mayor de 12 años, en una gira que recorrerá los 19 departamentos del país, para que cada uruguayo pueda poner su firma en la bandera de TODA La Celeste. Capitales departamentales, plazas, explanadas, avenidas, hasta el Aeropuerto de Carrasco, entre muchos otros puntos del Uruguay, formarán parte de la ruta de la bandera, armando de esta manera, una verdadera fiesta nacional. Además, la gira contará con la participación especial de algunas leyendas de la hinchada, esos referentes de la tribuna que no pueden faltar cuando hablamos de un reconocimiento a toda la Celeste.

Para conocer dónde firmar solo hay que seguir las redes de Salus Uruguay: @SalusUruguay en Instagram y Facebook.

¡A ponerle la firma a la bandera de TODA La Celeste, que juntos somos la verdadera leyenda! ¡Vamo’ Uruguay!