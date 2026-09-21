De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría a fresca con restos de nubosidad sobre las fronteras este y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniéndose temperaturas frías en la noche.
La semana comienza con frío y viento, sin pronósticos de lluvias importantes, según Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo frío en el comienzo de esta semana, con alguna lluvia aislada pero no de gran significación. Los detalles día a día.
El martes la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con nuevo pasaje de nubosidad en la tarde, generando ligera inestabilidad en la zona costera.
El miércoles la mañana se presentará nuevamente fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde sigue el tiempo estable con gradual aumento de temperatura, generando condiciones templadas con cielo parcialmente nublado.
Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes
Lunes 21
Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º
Martes 22
Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º
Miércoles 23
Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º
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