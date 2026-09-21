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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

La semana comienza con frío y viento, sin pronósticos de lluvias importantes, según Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío en el comienzo de esta semana, con alguna lluvia aislada pero no de gran significación. Los detalles día a día.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría a fresca con restos de nubosidad sobre las fronteras este y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniéndose temperaturas frías en la noche.

El martes la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con nuevo pasaje de nubosidad en la tarde, generando ligera inestabilidad en la zona costera.

El miércoles la mañana se presentará nuevamente fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde sigue el tiempo estable con gradual aumento de temperatura, generando condiciones templadas con cielo parcialmente nublado.

arboles caidos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes
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Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes

Lunes 21

Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º

Martes 22

Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º

Miércoles 23

Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

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