Keiko Fujimori es electa presidenta de Perú tras ajustados comicios

La derechista Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú tras unos ajustados comicios que marcan el regreso del fujimorismo al poder, en un país con una crisis institucional crónica y azotado por el crimen organizado.

Fujimori, de 51 años, venció por menos de un punto a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.

"Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", publicó Fujimori en X tras conocerse el 100% del escrutinio.

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Se espera que la autoridad electoral proclame oficialmente el resultado en los próximos días y que el 15 de julio le entregue las credenciales como presidenta electa.

"Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad", dijo Keiko, que gobernará Perú desde el próximo 28 de julio hasta 2031.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

País dividido

El aumento de la criminalidad ha sido la principal preocupación de los peruanos durante la campaña.

Además del combate a la delincuencia, Fujimori tendrá entre sus desafíos dar impulso a la economía y sepultar la crisis institucional que condujo a que Perú tuviera ocho presidentes desde 2016.

Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

La futura presidenta reconoció que Perú "ha quedado fragmentado" por la polarización que dejó la campaña y el estrecho margen que obtuvo en la segunda vuelta.

"Sabemos q el país está dividido. Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados. Las puertas del diálogo están abiertas" para Sánchez y todas las fuerzas, dijo Keiko este lunes.

Su rival Sánchez es heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Los dos candidatos se fueron alternando en la cabeza del conteo antes de que Fujimori ganara la semana pasada una ventaja irreversible.

Sánchez ha dicho que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori alegando un presunto fraude en los votos en el exterior, aunque sin aportar pruebas.

El izquierdista encabezó el sábado pasado, por segundo fin de semana consecutivo, una marcha en Lima con centenares de sus simpatizantes para exigir transparencia en el escrutinio de la segunda vuelta.

Considera que hubo "una grave afectación del proceso electoral".

"Exigimos transparencia en el proceso electoral. Vamos a acudir a instancias internacionales para que se reconozca la voluntad del pueblo", dijo Sánchez desde un balcón a sus seguidores antes de iniciar la movilización.

Fujimori sustituirá el 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.