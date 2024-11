Karina Núñez fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo: "No concibo vivir sin luchar", dijo

"No concibo vivir sin luchar, dejaré de luchar cuando sienta que ya no me queda más nada por hacer", expresó. Y agregó: "He crecido en la lucha, ya no soy la tira bombas de 2007, he aprendido a negociar, a prostituirme de diferente formas, pertenecer a una gran urbe implica tener que negociar otras cosas, pero a todo le tenés que poner el cuerpo".

Núñez comentó que la lucha ha tenido diferentes etapas en estos años y destacó a las 287 mujeres que han salido de la oferta de trabajo sexual y se reinsertaron laboralmente. "Uno de los logros más grandes para mí es haber cerrado este año con 14 hijos nuestros en la Universidad".

Además, en el reconocimiento estuvo presente su hija a quien agradeció por la valentía de por haber salido a defender a su madre. "Sé lo que se siente, lo que es defender a lo que para las otras es una puta y para nosotras es su madre. En el día de hoy vamos a tener una justicia reparatoria, ella va a poder verme, cuantas veces me vio y la hicieron verme indigna, hoy por suerte va a tener orgullo de ver a su mamá socialmente digna".