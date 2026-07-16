RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRIMERA INSTANCIA

Juzgado de Trabajo falló que Marea Frenteamplista pague cerca de 700 mil pesos a Casás por caso Olmos

El Juzgado en primera instancia dio por acreditado el acoso sexual del exdiputado Gustavo Olmos hacia la joven, que lo denunció en 2023.

martina-casás-archivo-Foto.-Diego-Lafalche-FocoUy.jpg

El Juzgado de Trabajo condenó en primera instancia a Marea Frenteamplista a pagar una indemnización de 697.812 pesos (más intereses) a la joven militante Martina Casás, por "despido indirecto y abusivo".

La Justicia dio por acreditada, además, la denuncia de acoso sexual del exlegislador Gustavo Olmos -quien murió en setiembre de 2025- contra la joven, de quien fue jefe y con quien también compartió banca en Diputados (ella era su suplente). "Realizada la valoración probatoria conforme a los parámetros reseñados ut-supra, la suscrita entiende que se ha acreditado suficientemente con el cúmulo de indicios reunidos y demás pruebas relevadas, el comportamiento inadecuado con connotaciones sexuales practicado hacia la Sra. Martina Casás por parte de su jerarca inmediato Sr. Gustavo Olmos, no deseado por ella, y que, no sólo le creó un ambiente de trabajo hostil o humillante, sino que amenazó con producirle un perjuicio en su situación laboral, cumpliéndose entonces con todos los elementos exigidos por el art. 2 de la Ley 18.561", dice el fallo al que accedió Subrayado.

A nivel penal, el caso fue archivado en junio de 2025 por la fiscal del caso, especializada en Delitos Sexuales, Mariana Alfaro. En ese momento, el sector Marea Frenteamplista respaldó al senador. Por la vía de Trabajo, el caso continuó y este jueves se conoció el fallo en primera instancia.

vecino de maldonado denuncia que mataron su perro a golpes para entrar a robar: es tierra de nadie
Seguí leyendo

Vecino de Maldonado denuncia que mataron su perro a golpes para entrar a robar: "Es tierra de nadie"

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy
PRONÓSTICO

Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige
PRONÓSTICO CON DETALLES DÍA A DÍA

Calor, lluvias y tormentas desde este jueves, con temperatura máxima de 28º, informa Nubel Cisneros
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El Mides presentó los nuevos módulos individuales en refugios para personas que viven en la calle
SALUD

Director del Pereira Rossell explica características del meningococo: cuándo prestar atención y quiénes son contactos
CANELONES

Buscan a un joven requerido por el homicidio de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

Te puede interesar

Ministro del Interior prevé que vehículos Cóndor del Ejército comiencen a patrullar el viernes 24 de julio video
EN EL PARLAMENTO

Ministro del Interior prevé que vehículos Cóndor del Ejército comiencen a patrullar el viernes 24 de julio
Cancillería
EL HÉRCULES

Segundo vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela está previsto para este sábado
Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque
MONTEVIDEO

Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque