El Juzgado de Trabajo condenó en primera instancia a Marea Frenteamplista a pagar una indemnización de 697.812 pesos (más intereses) a la joven militante Martina Casás, por "despido indirecto y abusivo".
Juzgado de Trabajo falló que Marea Frenteamplista pague cerca de 700 mil pesos a Casás por caso Olmos
El Juzgado en primera instancia dio por acreditado el acoso sexual del exdiputado Gustavo Olmos hacia la joven, que lo denunció en 2023.
La Justicia dio por acreditada, además, la denuncia de acoso sexual del exlegislador Gustavo Olmos -quien murió en setiembre de 2025- contra la joven, de quien fue jefe y con quien también compartió banca en Diputados (ella era su suplente). "Realizada la valoración probatoria conforme a los parámetros reseñados ut-supra, la suscrita entiende que se ha acreditado suficientemente con el cúmulo de indicios reunidos y demás pruebas relevadas, el comportamiento inadecuado con connotaciones sexuales practicado hacia la Sra. Martina Casás por parte de su jerarca inmediato Sr. Gustavo Olmos, no deseado por ella, y que, no sólo le creó un ambiente de trabajo hostil o humillante, sino que amenazó con producirle un perjuicio en su situación laboral, cumpliéndose entonces con todos los elementos exigidos por el art. 2 de la Ley 18.561", dice el fallo al que accedió Subrayado.
A nivel penal, el caso fue archivado en junio de 2025 por la fiscal del caso, especializada en Delitos Sexuales, Mariana Alfaro. En ese momento, el sector Marea Frenteamplista respaldó al senador. Por la vía de Trabajo, el caso continuó y este jueves se conoció el fallo en primera instancia.
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