Juzgado de Trabajo falló que Marea Frenteamplista pague cerca de 700 mil pesos a Casás por caso Olmos

La Justicia dio por acreditada, además, la denuncia de acoso sexual del exlegislador Gustavo Olmos -quien murió en setiembre de 2025- contra la joven, de quien fue jefe y con quien también compartió banca en Diputados (ella era su suplente). "Realizada la valoración probatoria conforme a los parámetros reseñados ut-supra, la suscrita entiende que se ha acreditado suficientemente con el cúmulo de indicios reunidos y demás pruebas relevadas, el comportamiento inadecuado con connotaciones sexuales practicado hacia la Sra. Martina Casás por parte de su jerarca inmediato Sr. Gustavo Olmos, no deseado por ella, y que, no sólo le creó un ambiente de trabajo hostil o humillante, sino que amenazó con producirle un perjuicio en su situación laboral, cumpliéndose entonces con todos los elementos exigidos por el art. 2 de la Ley 18.561", dice el fallo al que accedió Subrayado.