Juventud quedó eliminado de la Libertadores tras caer 2-1 con Independiente Medellín

Foto: AFP. Juventud de las Piedras jugó en Colombia este jueves.

Juventud de Las Piedras quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras perder este jueves 2-1 ante Independiente Medellín en Colombia , resultado que dejó la serie 3-2 en el global a favor del equipo local.

El conjunto uruguayo, debutante en el torneo, llegó con la serie abierta tras el 1-1 de la ida y volvió a competir de igual a igual, pero el gol definitivo del equipo colombiano en el tramo final terminó con su sueño de meterse en la fase de grupos.

El Medellín se puso en ventaja a los 14 minutos con un cabezazo de Hayen Palacios tras una serie de rebotes en el área que dejaron mal parada a la defensa de Juventud .

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El equipo pedrense reaccionó y logró el empate a los 25 minutos con un tiro libre de Federico Barrandeguy que buscó el ángulo y venció al arquero Salvador Ichazo.

Con el 1-1 el partido se mantuvo parejo durante gran parte del segundo tiempo y todo indicaba que la clasificación podía definirse por penales.

Sin embargo, a los 83 minutos Independiente Medellín volvió a ponerse en ventaja tras un tiro de esquina ejecutado por Frank Fabra que terminó en un cabezazo del delantero Francisco Fydriszewski.

El gol selló el 2-1 y el 3-2 global que dejó afuera a Juventud, que había superado las dos rondas previas y quedó a las puertas de meterse en la fase de grupos de la Libertadores.

A pesar de la eliminación, el equipo de Las Piedras jugará la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

Con información de AFP.