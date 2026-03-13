RECIBÍ EL NEWSLETTER
Jugará la sudamericana

Juventud quedó eliminado de la Libertadores tras caer 2-1 con Independiente Medellín

El equipo pedrense había empatado la serie en el partido, pero un gol a siete minutos del final lo dejó afuera. Ahora jugará la Copa Sudamericana.

Foto: AFP. Juventud de las Piedras jugó en Colombia este jueves.

Foto: AFP. Juventud de las Piedras jugó en Colombia este jueves.

El conjunto uruguayo, debutante en el torneo, llegó con la serie abierta tras el 1-1 de la ida y volvió a competir de igual a igual, pero el gol definitivo del equipo colombiano en el tramo final terminó con su sueño de meterse en la fase de grupos.

El Medellín se puso en ventaja a los 14 minutos con un cabezazo de Hayen Palacios tras una serie de rebotes en el área que dejaron mal parada a la defensa de Juventud.

Valverde abrazado y ovacionado por sus compañeros tras convertir el triplete. Foto: AFP
Seguí leyendo

Fede Valverde dijo que fue el mejor partido de su carrera: "Uno sueña siempre con noches así"

El equipo pedrense reaccionó y logró el empate a los 25 minutos con un tiro libre de Federico Barrandeguy que buscó el ángulo y venció al arquero Salvador Ichazo.

Con el 1-1 el partido se mantuvo parejo durante gran parte del segundo tiempo y todo indicaba que la clasificación podía definirse por penales.

Sin embargo, a los 83 minutos Independiente Medellín volvió a ponerse en ventaja tras un tiro de esquina ejecutado por Frank Fabra que terminó en un cabezazo del delantero Francisco Fydriszewski.

El gol selló el 2-1 y el 3-2 global que dejó afuera a Juventud, que había superado las dos rondas previas y quedó a las puertas de meterse en la fase de grupos de la Libertadores.

A pesar de la eliminación, el equipo de Las Piedras jugará la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

Con información de AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LO CONFIRMAN AUTORIDADES DE BOLIVIA Y PARAGUAY

Capturaron al narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia junto a cuatro personas más, todas extranjeras
DETENIDO EN SANTA CRUZ, BOLIVIA

La foto de Marset detenido, esposado y ante la DEA tras su captura en Bolivia
INTENTO DE CUENTO DEL TÍO

Una videollamada de 45 minutos y el nerviosismo de una madre que hizo a delincuentes desistir de estafa
PUNTA GORDA

Choque en cadena de tres vehículos en avenida Italia; una camioneta terminó arriba de un auto
Operativo de la dea

Marset está siendo extraditado en avión a Estados Unidos, de donde partió la orden de captura

Te puede interesar

Carlos Negro en conferencia de prensa sobre captura de Marset en Bolivia. Foto: FocoUy video
"Estamos contentos", dijo el ministro del Interior

Carlos Negro: "Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos en el país"
Sebastián Marset en aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, antes de subir al avión que lo sacará de Bolivia. Foto: Secretaría Antidrogas de Paraguay.
Operativo de la dea

Marset está siendo extraditado en avión a Estados Unidos, de donde partió la orden de captura
La foto de Sebastián Marset detenido, esposado y ante la DEA; sería extraditado hoy mismo a Estados Unidos. Foto: Bolivia TV Oficial.
DETENIDO EN SANTA CRUZ, BOLIVIA

La foto de Marset detenido, esposado y ante la DEA tras su captura en Bolivia

Dejá tu comentario