Jutep dio trámite a denuncias anónimas por compra de camioneta de Orsi y asignó expediente a abogada para su estudio

El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) trató este viernes las seis denuncias anónimas que recibió relacionadas con la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi y la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe de 2024 con un descuento de 25.000 dólares, una semana antes de asumir en el cargo el 1º de marzo de 2025.

Se ingresó el expediente y se lo asignó a una abogada para que su estudio. El expediente contiene varias denuncias similares, se indicó a Subrayado. La sesión del directorio finalizó sobre las 16 horas. Desde la Jutep, se informó que cuando finalice la investigación se darán a conocer los resultados.

La presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, indicó que en la sesión pasada del directorio de la junta se ingresó la primera denuncia y a partir de ahí se resolvió "mantener a despacho el expediente" con la sospecha de que podrían ingresar más denuncias, lo que efectivamente sucedió.

Ferraris aseguró que el expediente de Orsi será tratado como prioritario con tramitación urgente "por la relevancia institucional" de ser el presidente de la República el denunciado. "Hay que cumplir con un procedimiento para llegar a la resolución que esté bien informada y bien fundada", indicó.

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