Juan Martín Rodríguez: "Este gobierno ha demostrado su incapacidad a la hora de gobernar"

El diputado Juan Martín Rodríguez (Parido Nacional) cuestionó al gobierno del Frente Amplio y en particular al presidente Orsi por lo que considera son “errores propios”, y apuntó a la polémica por la camioneta del mandatario y, más reciente, la suspensión del acto por la Jura de la Constitución el sábado pasado.

“Este gobierno ha demostrado su incapacidad a la hora de gobernar. Ha tenido una actitud durante el primer año de gobierno que no ha sabido aprovechar, en muchos casos por errores propios”, dijo el legislador Herrerista en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Acerca del pedido que hizo el presidente para que los partidos de la Coalición Republicana reconsideren su decisión de no votar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que asigna nuevos recursos para áreas clave como infancia, seguridad y personas que viven en la calle, el diputado respondió: “Yo le podría pedir unas cuantas cosas al presidente, como por ejemplo que no vaya haciendo (unas) macanas tras otras, con una camioneta, tirándose adelante de un descuento. La verdad, no sé quién fue que le sugirió al presidente de la República que vaya el viernes pasado a la presentación de una marca de vehículos caros. Esas cosas que yo no entiendo, realmente. ¿Nadie asesora al presidente?”

Rodríguez se refiere a la actividad en la que se presentó en Uruguay la compañía de autos Tesla, que se instalará en el país.

El diputado también cuestionó al gobierno por suspender el acto por la Jura de la Constitución el sábado pasado al mediodía. “La alerta meteorológica no afectaba Montevideo”, aseguró.

“Que después se haya usado como excusa lo que pasó en Salto, cuando no hubo un solo ministro ni el presidente de la República que se trasladara al lugar de los hechos, para mi eso, la verdad, no tiene ningún tipo de respeto”, agregó, y concluyó: “El gobierno no está haciendo las cosas que tiene que hacer y la gente eso también lo está mirando”.