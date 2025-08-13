Justicia resuelve este miércoles la situación del adolescente hincha de Nacional por el caso de Toledo

La Fiscalía tiene a su disposición todavía a un adolescente de 17 años, hincha de Nacional , que el sábado fue al frente de la casa donde se encontraba un policía y hubo un tiroteo que terminó con dos parciales tricolores muertos.

Por el caso hubo cuatro detenidos, a quienes se los vio llegar en dos motos a la escena en Toledo , Canelones. Tres de 21, 25 y 28 años ya fueron condenados mediante proceso abreviado, y resta definir la situación del menor de edad, que podrá ser condenado mediante proceso abreviado o imputado este miércoles.

Eso lo definirá un juez, en base a la prueba que posea el fiscal del caso, o si es informado de un acuerdo que hayan llegado las partes. La Fiscalía tiene como tiempo límite para tomar esa decisión este miércoles, cuando se cumplen 48 horas de la detención del adolescente.

Seguí leyendo Hackearon el Whatsapp a Gandini: se hizo pasar por funcionario de Antel y tomó el control de su cuenta

El abogado de los rapiñeros que fueron condenados, Pablo Casás, aseguró que durante el episodio no hubo disparos de parte de los hinchas de Nacional. Sin embargo, el fiscal Juan Álvez –a cargo de la investigación– señaló a Subrayado días atrás que el hincha de Nacional al que se lo ve en imágenes de campera roja y con un arma en mano, sí disparó una vez.

Álvez constató que lo ocurrido el sábado fue para robar una bandera. Los hinchas de Nacional quisieron hurtar ese trapo que colgaba en el frente de la casa donde estaban los hinchas de Peñarol, y que de leyenda dice "Toledo todo manya".

Dos de ellos murieron en el lugar luego de que el policía de 24 años disparara más de 10 veces para repeler la rapiña.

La investigación siguió su curso en estos días y permitió detener a los implicados en Montevideo y Canelones. Primero fueron detenidos tres y luego fue capturado el cuarto, que estaba prófugo.

La fiscalía de Toledo a cargo de Luis Alvez llegó a un acuerdo abreviado con los tres mayores detenidos. Dos de ellos de 25 y 28 años fueron a prisión por tentativa de rapiña especialmente agravada por un año y 10 meses.

El segundo, de 21 años, es quien llevaba un arma y apuntó contra el policía y sus amigos. Fue condenado este martes por un delito de intento de rapiña especialmente agravada y por el uso de arma de fuego en lugares públicos. Irá a prisión durante 2 años y 2 meses.

Casás dijo que los condenados le transmitieron arrepentimiento.