Justicia libró pedido de captura para la denunciante de Yamandú Orsi

La detención de Romina Celeste y el pedido de captura contra Paula Díaz ocurren luego de que Díaz confesara en el programa Santo y seña que no fue Orsi quien la golpeó, hace 10 años en el Parque Roosevelt de Canelones, mientras ella ejercía la prostitución.

“No fue realmente esa persona. Creo que no fue esta persona, Orsi. Sí tuve el problema cuando trabajaba en el parque Roosevetlt, sí tuve ese episodio, sí me rompieron la naríz, pero no estoy 100 por ciento segura de que haya sido Orsi, es más no estoy segura que sea él. No estoy segura que fue él. No fue él. No fue Orsi”, dijo en el programa emitido el domingo de noche.

“Yo jamás estuve con Yamandú Orsi, jamás. Es más, no lo conozco personalmente”, agregó en otro tramo de la entrevista.

Consultada acerca de por qué inventó esa denuncia, respondió: “Todo esto viene por Romina Celeste. Fue un día a mi casa, yo no estaba bien, y me dijo ‘vamos a denunciar a Orsi’”.

Según su versión, Romina Celeste le dijo que inventara todo y le indicó las cosas que debía decir n la denuncia.

“Vos tenés que decir esto, esto y esto. Cuanto más lo enchastres mejor va a ser. Cuanto más lo ensucies mejor”, dijo la denunciante de Orsi al recordar lo que le dijo meses atrás Romina Celeste, cuando le planteó hacer la denuncia.

“Vos inventá todo lo que vos quieras, cuanto peor, peor. Que sea parecido a lo que yo conté”, le dijo en un audio de Whatsapp a la mujer que luego denunció a Orsi.

Acerca de por qué ahora decidió confesar que la denuncia fue un invento, la mujer respondió: “Me decidí a hablar y a dar la cara porque no está bueno hacer esto, denunciar a alguien que no tiene nada que ver”.

“No está bueno estar ensuciando a alguien y decir que hizo tal cosa cuando no lo hizo”, agregó.

Tras estas declaraciones, la Fiscal de Corte Mónica Ferrero pidió una copia del programa para enviarle a la fiscal que investiga la denuncia contra Orsi, Sandra Fleitas.

Caso Penadés.

La denunciante de Orsi (que ahora sostiene que inventó todo) también dijo que Romina Celeste inventó la denuncia contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, imputado y en prisión preventiva por varios delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

“Ella inventó todo lo de Penadés. Lo de Penadés es todo mentira”, aseguró. También dijo que las fotos en las que se ve a Penadés en un hotel “son truchas”.

Ante estas declaraciones, la Fiscal de Corte Mónica Ferrero pidió que una copia del programa sea enviada a la fiscal que tiene el caso contra Penadés, Alicia Ghione.

Noticia en desarrollo.