Justicia dio lugar a habeas corpus de la defensa de "Coco" Parentini y el recluso vuelve al Penal de Libertad

La Justicia dio lugar al recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Erwin "Coco" Parentini para que vuelva a ser trasladado al Penal de Libertad, tras un marcha atrás que había dado el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y que lo tenía recluido en máxima seguridad del exComcar.

Para la Justicia, el informe por el que el INR había determinado que Parentini volviera a ser recluido en máxima seguridad no tenía "fundamento real" y la decisión significaba "retroceso" en su proceso de rehabilitación.

En el fallo, se ordena el "inmediato traslado" y se insta a que sea "alojado por el INR en lugar y condiciones que aseguren que no podrá incurrir en conductas como la 'sospechadas' por la Dirección General de Seguridad en el Deporte, ni cualquiera otra que atente contra la sociedad en general".

Sobre el informe de la Dirección General de Seguridad en el Deporte, el fallo indica que "hace mención a 'fuentes confiables' (que obviamente no identifican) que supuestamente advierten de 'que se estarían sucediendo actividades de correlación de fuerzas a raíz de contactos que llevaría adelante el Sr. Parentini a través dos sistemas de comunicación' en la barra brava de Peñarol. En un caso a través de un supuesto interlocutor que tampoco identifica y que estaría en contacto (no dice como) con Parentini y en otro caso por comunicación telefónica en términos que refiere como amistosos con Parentini y el jefe de la barra que la Dirección interpreta como una acción intimidatoria".

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