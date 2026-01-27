Justicia declaró inimputable al hombre de 81 años que apuñaló a su expareja y luego intentó quitarse la vida

La Justicia determinó que el hombre de 81 años que apuñaló y golpeó a su expareja de 54 años, es inimputable .

Fue declarado inimputable por un delito de lesiones graves y agravado por el uso de arma blanca. Como medida cautelar permanecerá internado en un centro de salud adecuado para su patología por el plazo de 180 días.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que la Justicia no toma el caso como un presunto femicidio ya que no hubo intención de dañar a la víctima por su condición de mujer. Además, la acción realizada por el hombre fue repentina, no hubo discusión entre ellos ni denuncias previas por violencia doméstica.

La pericia arrojó síntoma delirante con elementos de agudeza que le impidió apreciar ajustadamente el carácter de sus acciones.

La mujer continúa recuperándose y permanece internada.

El caso

El anciano de 81 años apuñaló y golpeó la mujer de 54 años en la vivienda ubicada en la zona de El Colorado, departamento de Canelones.

Posteriormente, huyó en un auto y chocó de frente con otro vehículo en el kilómetro 12,500 de la ruta 48. Fue encontrado con abundante sangrado y cortes en el cuello.

Según un informe primario de Policía Caminera, testigos dijeron a los efectivos que el hombre tenía un cuchillo y decía que quería quitarse la vida.

De acuerdo a este informe, los policías ubicaron a otro hombre en una vivienda cercana al lugar del accidente, quien dijo que el hombre era su padre y había atacado con un cuchillo a su madre.

La mujer ya había sido trasladada a un centro de salud en Las Piedras, donde se le diagnosticó “heridas múltiples con arma blanca, heridas en cráneo sin lesiones intracraneales, lesión abdominal penetrante y lesión grave trandinomuscular y en miembro superior izquierdo”, según detalla el informe de Policía Caminera.

El agresor fue trasladado a un centro de salud por las heridas en el cuello.

El conductor del vehículo chocado por este hombre no sufrió lesiones.