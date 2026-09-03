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APELACIONES

Justicia confirmó condena de 15 años de cárcel contra un hombre por delitos sexuales y violencia doméstica

El condenado ejerció distintas formas de violencia en el ámbito familiar durante un período prolongado, que comenzó cuando las víctimas eran menores de edad.

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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno confirmó la condena de cárcel por 15 años contra un hombre por reiterados delitos sexuales y de violencia doméstica.

El condenado ejerció distintas formas de violencia en el ámbito familiar durante un período prolongado, que comenzó cuando las víctimas eran menores de edad.

La sentencia lo consideró responsable de violación, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, violencia doméstica agravada por tratarse de una mujer y en presencia de menores, y desacato agravado por incumplir una medida de alejamiento en un proceso de género.

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La defensa había pedido la absolución o la reducción de la pena al mínimo legal, alegando contradicciones en los relatos de las víctimas y cuestionando que ninguna institución hubiera denunciado los hechos durante esos años.

La Fiscalía respondió que los hechos estaban corroborados por declaraciones de las víctimas, pericias psicológicas y forenses, y testimonios de profesionales de la salud y la educación.

También señaló que sí hubo una denuncia previa en un centro educativo, que quedó sin efecto porque el condenado intimidó a quien la hizo.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó en su totalidad la sentencia de primera instancia, por lo que se mantiene la condena a 15 años de penitenciaría.

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