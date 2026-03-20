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QUIÉN PAGÓ

Justicia argentina investiga pago de viaje de Adorni en avión privado a Punta del Este; el paquete está valuado en más de USD 40.000

La investigación busca determinar si el funcionario pudo afrontar esos gastos con sus ingresos —estimados en unos 2.500 dólares mensuales— o si se trata de un posible caso de enriquecimiento ilícito o recepción de dádivas.QUIÉN

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La Justicia argentina puso la lupa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por un viaje en avión privado a Punta del Este junto a su familia durante el fin de semana de Carnaval.

Según las facturas incorporadas a la causa, el vuelo de ida costó unos 4.830 dólares, mientras que el regreso está incluido en un paquete de vuelos valuado en aproximadamente 42.250 dólares.

Uno de los puntos clave es quién pagó: el viaje de ida figura vinculado a una productora asociada al periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario.

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En tanto, el paquete que incluye el vuelo de vuelta fue abonado por un tercero con domicilio en Uruguay, identificado como Agustín Issin Hansen, que no es una figura pública.

El caso está en manos del juez Ariel Lijo, quien ordenó preservar pruebas, pedir registros del aeropuerto y analizar el recorrido del dinero.

La investigación busca determinar si el funcionario pudo afrontar esos gastos con sus ingresos —estimados en unos 2.500 dólares mensuales— o si se trata de un posible caso de enriquecimiento ilícito o recepción de dádivas.

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