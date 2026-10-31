Junta Departamental de Montevideo aprobó el pliego de condiciones para licitar el exparador Kibón

La Junta Departamental de Montevideo dio un paso clave para definir el futuro del exparador Kibón. Se aprobó el pliego de condiciones que permitirá a la Intendencia realizar un llamado a licitación pública para concesionar el emblemático edificio de la rambla de Pocitos.

El llamado a licitación prevé otorgar la explotación del inmueble por un período de diez años.

Los interesados podrán presentar propuestas comerciales para utilizar el edificio, aunque deberán ajustarse a las condiciones establecidas por la Intendencia de Montevideo, que tendrá a su cargo la evaluación de los proyectos.

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Entre las restricciones, el pliego establece que no se permitirán emprendimientos residenciales, hoteleros, supermercados ni actividades vinculadas a los juegos de azar.

En cuanto a las condiciones económicas, el futuro adjudicatario deberá pagar un canon fijo de 750.000 unidades indexadas, además de un porcentaje variable de al menos el 5% de los ingresos mensuales.

El exparador Kibón fue inaugurado en 1968 y durante décadas funcionó como un punto de encuentro de la costa montevideana. En 2011, pasó a manos de la Intendencia y, aunque en 2014 fue concesionado para funcionar como restaurante y salón de fiestas, el contrato se rescindió en 2020.

Desde entonces, el edificio ha tenido un uso esporádico, principalmente para eventos puntuales.

Con la aprobación del pliego, se abre ahora el camino para un nuevo llamado que permitirá a recuperar este espacio emblemático.