Julio María Sanguinetti repasa sus 90 años en un libro con fotos de su vida pública y privada

El dos veces presidente de la República Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), que en enero cumplió 90 años, publicó un nuevo libro, esta ves sobre su vida pública y privada.

“90”, así se llama el libro que repasa en fotos su vida desde “el primer recuerdo” de los 4 años, hasta ahora, pasando por momentos privados como esposo y padre de familia, y públicos como político, dirigente deportivo y presidente.

“Es mi vida y la vida del país de algún modo también reflejada en una memoria, con la base de fotografías. Cada página tiene una foto”, contó a Subrayado.

“Mi vida son 90 años, en 200 de la vida de la República, o sea que es casi la mitad, bastante impresionante”, bromeó el histórico dirigente del Partido Colorado.

“Resumir una vida tan larga con tantas facetas, es un desafío aún para mi”, concluyó Sanguinetti.

La presentación oficial del libro será el 23 de abril.