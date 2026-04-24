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"90", ASÍ SE LLAMA EL LIBRO

Julio María Sanguinetti presentó nuevo libro sobre sus 90 años de vida pública y privada, relatada en fotos

“90”, así se llama el libro, cuenta la vida de Julio María Sanguinetti en fotografías y recuerdos desde su infancia hasta la vida política actual, pasando por sus dos gobiernos.

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El expresidente Julio María Sanguinetti presentó el jueves su último libro, a los 90 años y sobre sus 90 años, mientras sigue trabajando sobre el próximo, en el que abordará un hecho histórico relevante.

En enero cumplió 90 años, lo festejó con familia y con dirigentes políticos y ahora publicó un libro de su vida pública y privada, que destaca “es casi la mitad de la vida del país; bastante impresionante”.

“90” se llama el libro que repasa en fotos su vida desde “el primer recuerdo”, cuando tenía cuatro años, hasta ahora, pasando por momentos privados como esposo y padre de familia, y públicos como político, dirigente deportivo y presidente de la República.

julio maria sanguinetti repasa sus 90 anos en un libro con fotos de su vida publica y privada
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Julio María Sanguinetti repasa sus 90 años en un libro con fotos de su vida pública y privada

La presentación se hizo en el Radisson Hotel: “Resumir una vida tan larga con tantas facetas, es un desafío aún”, dijo Sanguinetti.

Mientras, sigue trabajando en un libro sobre el año 1828, el año en el que se dispuso la independencia del Estado, que luego se llamaría Uruguay.

“Es mi vida y la vida del país de algún modo también reflejada en una memoria, con la base de fotografías. Cada página tiene una foto”, contó a Subrayado.

“Mi vida son 90 años, en 200 de la vida de la República, o sea que es casi la mitad, bastante impresionante”, bromeó el histórico dirigente del Partido Colorado.

“Resumir una vida tan larga con tantas facetas, es un desafío aún para mi”, concluyó Sanguinetti.

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