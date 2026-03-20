Juez niega libertad bajo fianza de Marset y fija nueva audiencia para la próxima semana por pedido de la defensa

Sebastián Marset volvió a presentarse este viernes ante el juez federal de Virginia William Porter, en Estados Unidos .

En esta segunda audiencia judicial con el narco uruguayo detenido el viernes 13 en Bolivia, su defensa pidió más tiempo para conformar el equipo de abogados.

De todas formas pidió al juez la libertad bajo fianza de Marset, pero el magistrado la negó por el riesgo de fuga, informa El Deber de Bolivia, que sigue el caso en el lugar.

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A su vez, ante el pedido de más tiempo para la defensa, el juez fijó para el miércoles 25 una nueva audiencia, en la que ahí si se espera una definición acerca de cómo seguirá el juicio.

En esa tercera audiencia el juez deberá notificar a Marset los delitos que se le imputan (lavado de dinero producto del narcotráfico) y le preguntará cómo se declara: culpable o no culpable.

Según expertos consultados por varios medios internacionales que siguen el caso (entre ellos ABC de Paraguay y El Deber de Bolivia), de la respuesta de Marset depende cómo sigue el proceso en su contra.

Culpable o no culpable

Si Marset se declara no culpable, entonces irá a juicio donde la Fiscalía que lo acusa tendrá poco más de dos meses para recabar y presentar pruebas. Estas pruebas deben ser informadas a la defensa de Marset para preparar una respuesta en el juicio.

En cambio, si Marset se declara culpable, es decir, si reconoce su responsabilidad en los cargos, ahí se abre una instancia de negociación con la Fiscalía.

En este caso el acusado puede colaborar con la Fiscalía (declararse culpable ya es un primer paso en este sentido) y brindar información que sea de valor para el fiscal.

Aquí es cuando se puede llegar a un acuerdo por una condena menor a la que podría obtener si va a juicio.

Si Marset recorre este camino (culpable) el eventual acuerdo se presenta ante el juez para su validación y sentencia.

Sin embargo, el juez tiene la potestad de fijar una condena distinta a la que presenta el fiscal en acuerdo con el acusado.

La pena que decida el juez puede ser igual, menor o mayor a la que presenta el fiscal. Solo en este último caso, si es mayor, el acusado puede apelar.