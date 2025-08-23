RECIBÍ EL NEWSLETTER
REINSTALAN BENEFICIO PARA jubilados y pensionistas

Jubilados y pensionistas de BPS que deban operarse los ojos tendrán transporte gratuito a más de 250 km de Montevideo

Desde 2007 a julio de 2025, se han realizado 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas en el marco de la Operación Milagro

ariel-ferrari-director-bps

En el marco de la Operación Milagro, el Banco de Previsión Social ( BPS), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) presentaron beneficios para jubilados y pensionistas de todo el país que se tienen que operar de los ojos.

Desde ahora, habrá servicio de transporte gratuito para jubilados y pensionistas que deban trasladarse al Hospital de Ojos y que residan a más de 250 kilómetros de Montevideo.

Además, también podrán inscribirse a participar de las pesquisas realizadas por los médicos cubanos, no solo a los usuarios de la salud privada, sino también a los de ASSE.

Desde 2007 a julio de 2025, se han realizado 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas.

El director del BPS, Ariel Ferrari, indicó que el universo de beneficiarios son aquellos jubilados y pensionistas que ganan menos de 65.760 pesos, que es el equivalente a 10 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones).

Ferrari agregó que también abarca a trabajadores y pequeños y medianos comerciantes, pero con un tope de 5 BPC (32.800 pesos).

