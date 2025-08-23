"Ayuí" cerró el local comercial de CD y DVD y se concentrará en la venta online y por plataformas

Las formas de escuchar y acceder a la música han cambiando en todo el mundo, y Uruguay no es ajeno a estos nuevos tiempos en el mercado musical.

Este viernes, cerró el local de ventas del sello de música "Ayuí", el cual seguirá vendiendo y lanzando nuevas obras de artistas nacionales, sólo que ahora las ventas se harán través de internet.

"Cerramos la disquería, la venta al público directa de los formatos físicos", anunció el músico Mauricio Ubal, coordinador de "Ayuí". Ahora, se abrirá una etapa nueva para el sello, que permitirá concentrar los esfuerzos en las formas de comercialización de hoy en día a través de las plataformas y la venta online. "La gente directamente ya no pasa por las disquerías, sobre todo de CD y DVD", expresó.

Ubal afirmó que los objetivos de "Ayuí" se mantienen en procura de la mejor calidad de las grabaciones, mientras trabajan en nuevas producciones. "Ayuí está más fuerte que nunca", aseguró.

El cambio en la modalidad de compra implicará la venta online y la entrega a través de correo a Uruguay y al mundo.

"Uruguay llegó tarde a estos cierres de disquerías. En otros países, hace 20 años que no hay disquerías", afirmó. Ubal expresó que Ayuí mantuvo la disquería "a corazón" por ser una empresa sin fines de lucro.