habló valverde

Fede Valverde se defiende de las críticas: "Jamás me negué a jugar, dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo"

"Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", enfatizó el uruguayo Fede Valverde luego de recibir críticas de la afición del Real Madrid.

Foto: AFP. Fede Valverde, uruguayo en Real Madrid.

El uruguayo Fede Valverde, actualmente en el Real Madrid, se defendió de las críticas que han hecho sobre él, luego de ser visto parado fuera del área de juego, como suplente, y no practicando de entrenamientos.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", escribió este miércoles en X (antes Twitter).

Agregó: "Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre, le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos".

Federico Valverde, capitán del Real Madrid. Foto: AFP
"Estoy frustrado un poco", dijo Valverde: "No nací para jugar de lateral, no crecí en esa posición"

"Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", expresó el futbolista.

El técnico del Real Madrid negó rumores de conflicto con el mediocampista uruguayo y explicó que su ausencia en la goleada respondió únicamente a una rotación táctica. Fue una victoria del Real Madrid por 5-0 ante el Kairat Almaty en la UEFA Champions League.

