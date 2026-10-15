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TACUAREMBÓ

Joven manejaba un auto robado, fugó de un control, fue perseguido por la Policía hasta que chocó y volcó; está grave

El hecho ocurrió próximo a la pasada medianoche a la altura del kilómetro 339 de la ruta 5, próximo a Curtina. El conductor de 24 años está internado en el Hospital de Tacuarembó.

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Un joven de 24 años está grave tras chocar y volcar el auto que conducía por ruta 5 tras fugarse de un control y ser perseguido por la Policía en Tacuarembó. El vehículo estaba denunciado como robado.

Próximo a la pasada medianoche, un auto con matrícula brasileña realizaba maniobras imprudentes en ruta 5 y avenida Pablo Ríos. Efectivos policiales le hicieron señas al conductor para que se detuviera, pero hizo caso omiso y se dio a la fuga en dirección al sur por ruta 5.

A partir de ahí comenzó una persecución por parte de la Policía. A la altura del kilómetro 339, próximo a Curtina, el conductor chocó el vehículo contra la parte trasera en un camión que circulaba en el mismo sentido, despistó y volcó.

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Los policías retiraron al conductor, un joven de 24 años. El lesionado fue trasladado de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital de Tacuarembó, donde fue diagnosticado como politraumatizado grave, con fractura de fémur derecho y luxación de cadera.

La investigación logró establecer que el vehículo siniestrado se encontraba denunciado como robado en el departamento de Rivera. La Fiscalía de Tacuarembó de 2º turno está a cargo de las actuaciones del caso en conjunto con la Policía.

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