Joven chocó en auto contra una columna, debió ser rescatado por Bomberos y murió

El siniestro fatal ocurrió este domingo de madrugada en el centro de la ciudad de Artigas.

Un joven de 24 años murió tras chocar en auto contra una columna de alumbrado público en la ciudad de Artigas.

Eran cerca de las 5:00 de la mañana de este domingo cuando en 25 de agosto y Diego Lamas, en el centro de la ciudad de Artigas, cuando el vehículo en el que viajaban dos personas circulaba por la zona céntrica cuando al intentar rebasar a otro automóvil, el conductor perdió el dominio y terminó despistante e impactando contra una columna del alumbrado público.

Como resultado, el joven de 24 años quedó atrapado en el habitáculo y Bomberos de Artigas debieron utilizar herramientas de corte para rescatarlo, pero la víctima no sobrevivió.

Seguí leyendo

Junto al fallecido viajaba una mujer que iba como acompañante y fue trasladada a un centro asistencial.

