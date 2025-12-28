Un joven de 24 años murió tras chocar en auto contra una columna de alumbrado público en la ciudad de Artigas.
Joven chocó en auto contra una columna, debió ser rescatado por Bomberos y murió
El siniestro fatal ocurrió este domingo de madrugada en el centro de la ciudad de Artigas.
Eran cerca de las 5:00 de la mañana de este domingo cuando en 25 de agosto y Diego Lamas, en el centro de la ciudad de Artigas, cuando el vehículo en el que viajaban dos personas circulaba por la zona céntrica cuando al intentar rebasar a otro automóvil, el conductor perdió el dominio y terminó despistante e impactando contra una columna del alumbrado público.
Como resultado, el joven de 24 años quedó atrapado en el habitáculo y Bomberos de Artigas debieron utilizar herramientas de corte para rescatarlo, pero la víctima no sobrevivió.
Seguí leyendo
Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones
Junto al fallecido viajaba una mujer que iba como acompañante y fue trasladada a un centro asistencial.
Lo más visto
INUMET
Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad
Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
RÍO URUGUAY
Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Policiales
Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez
Policiales
Dejá tu comentario