Joven chocó en auto contra una columna, debió ser rescatado por Bomberos y murió

Eran cerca de las 5:00 de la mañana de este domingo cuando en 25 de agosto y Diego Lamas, en el centro de la ciudad de Artigas, cuando el vehículo en el que viajaban dos personas circulaba por la zona céntrica cuando al intentar rebasar a otro automóvil, el conductor perdió el dominio y terminó despistante e impactando contra una columna del alumbrado público.