Hirieron a un joven de 27 años de un disparo de arma de fuego en el rostro.
Joven de 27 años está grave tras recibir disparo en el rostro cuando pintaba una casa en el barrio Cerro
El joven fue trasladado al Hospital del Cerro. Los disparos fueron desde una moto. En la escena, la Policía encontró tres vainas.
La víctima pintaba una casa cuando pasaron dos personas en una moto y dispararon contra él.
El hecho ocurrió en Turquía y Japón, en el barrio Cerro, sobre las 14:30 de este miércoles.
El traslado fue realizado por un vehículo de Prefectura al Hospital del Cerro, donde se constata que su estado de salud reviste gravedad, por una herida de arma de fuego en el rostro.
La Policía encontró tres vainas en la escena del hecho.
