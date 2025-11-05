Joven de 19 años imputado por colaborar con su hermano en un homicidio en Ciudad 18 de Mayo

Un joven de 19 años sin antecedentes penales fue imputado por el homicidio de un hombre de 33, asesinado el miércoles de la semana pasada en Villa Esperanza, Ciudad 18 de Mayo, en Canelones.

La fiscal de Las Piedras de 4º turno, Cecilia Gutiérrez, indicó a Subrayado que al joven se le imputó homicidio simple en calidad de cómplice, porque él no fue el autor sino que colaboró con su hermano, además violación de domicilio agravado y lesiones personales agravadas.

El hermano del imputado, de 29 años, fue asesinado dos días después de cometer el crimen, el viernes pasado, a una cuadra del primer homicidio. La Policía trabaja en la identificación de los asesinos.

"Pudo haber sido también una discusión que se generó por drogas o por otras circunstancias que no quedaron muy claras, porque los teléfonos celulares del autor del homicidio, hoy fallecido, fue destruido", indicó la fiscal.