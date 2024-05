José Mujica dijo que el tumor está localizado y que seguramente el tratamiento sea radioterapia

“Agradecido a toda la gente que me ha llamado de Uruguay y del exterior, y lo que me han ofrecido de Brasil, Argentina, Estados Unidos, a todos mi agradecimiento. Yo no voy a ir ni a la esquina, confío en los médicos uruguayos, y agradezco mucho”, dijo Mujica.

“Me han hecho un chequeo de todos lados y el asunto está localizado, es una variante celular que casi seguro que el tratamiento que me van a imponer sea por radiación”, detalló.

Mujica destacó además las llamadas que recibió de rivales políticos, y reflexionó: “Qué lindo ser uruguayo, porque me llamó gente con la que políticamente hemos tenidos líos y estado enfrentado”.

En este sentido mencionó al presidente Lacalle Pou, a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, y el exministro Pedro Bordaberry.

Consultado acerca de si tiene miedo, respondió: “todo lo que nace nace para morirse. Tengo balazos a patadas, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo gratis, qué me voy a quejar, cuando me toque, que me toque”.