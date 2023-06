José Mahía sobre caso Penadés: “Dice la fiscal que no fue fácil acceder a las cámaras del Ministerio del Interior”

“La actuación de algunas personas del Poder Ejecutivo ha sido preocupante. Dice la fiscal que no fue fácil acceder a las cámaras del Ministerio del Interior. Esto es muy grave. Hubo una actitud institucional del ministro del Interior y de Presidencia de la República que rechazamos porque no es, aunque se entienda por la larga duración del vínculo personal o partidario, el rol institucional que les cabe. En el caso del Ministerio del Interior debe ser de particular recato”, dijo Mahía durante la votación en la Cámara de Senadores del desafuero de Penadés pedido por la fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione.