Jornadas inestables, con lluvias y tormentas aisladas desde este miércoles; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde este miércoles y hasta el viernes inclusive, con lluvias y tormentas aisladas, especialmente en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles tendremos una mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantiene el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de mucha nubosidad lo que puede generar algunas tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y noreste.

El jueves la mañana estará templada con restos de nubosidad sobre las fronteras norte y noreste manteniendo inestable en las primeras horas la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

El viernes comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas principalmente en las zonas norte y noreste, con periodos de mejoras parciales Miércoles 7 Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º Jueves 8 Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º Viernes 9 Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º

Temas de la nota lluvias y tormentas

Nubel Cisneros