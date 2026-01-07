Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde este miércoles y hasta el viernes inclusive, con lluvias y tormentas aisladas, especialmente en el norte.
Jornadas inestables, con lluvias y tormentas aisladas desde este miércoles; el informe de Nubel Cisneros
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles tendremos una mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantiene el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de mucha nubosidad lo que puede generar algunas tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y noreste.
El jueves la mañana estará templada con restos de nubosidad sobre las fronteras norte y noreste manteniendo inestable en las primeras horas la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.
El viernes comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas principalmente en las zonas norte y noreste, con periodos de mejoras parciales
Miércoles 7
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Jueves 8
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 22º
Viernes 9
Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º
