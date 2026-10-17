Jornada de graves disturbios sacudió a Francia en medio de masivas protestas contra el costo de vida

Nuevamente se registraron incidentes en Francia entre policías y manifestantes. Las protestas contra el encarecimiento de la vida, que vieron resurgir el movimiento de los chalecos amarillos, sacudieron este sábado Francia, cuando su presidente Emmanuel Macron se enfrenta a un fin de mandato convulso.

A seis meses de la elección presidencial para elegir a su sucesor, un llamado titulado "amarillos y jóvenes" exhortaba a protestar juntos al movimiento de los chalecos amarillos, a la generación z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados, etc.

Semanas atrás surgieron en las redes sociales un llamado a manifestar este sábado contra el encarecimiento de la vida, que en Francia se plasma especialmente en un aumento del combustible desde el inicio de la guerra en oriente medio.

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Las protestas en las grandes ciudades estuvieron marcadas por escenas de caos. En Marsella y en Lille, los manifestantes accedieron a los ayuntamientos y, en la primera, derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República Francesa.

En París, la Plaza de la República, de donde partían las marchas en la capital, fue el escenario de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y con un cañón de agua a los objetos lanzados por manifestantes enmascarados.

Las autoridades, que habían prohibido manifestarse en lugares estratégicos como los turísticos Campos Elíseos, frenaron protestas no autorizadas en otros puntos de la capital, entre ellas una en los alrededores del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia.

Mas de 270 personas fueron detenidas, según el Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las fuerzas de seguridad podrán usar granadas aturdidoras en caso de disturbios urbanos. Las autoridades habían restringido su uso en las protestas estudiantiles, después de que un joven perdiera una mano.

El viernes, Macron lanzó un llamado "a la calma" y estimó que el "derecho a manifestarse" debe ir acompañado de "respeto", sin "insultar" ni "romper" nada.