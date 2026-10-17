RECIBÍ EL NEWSLETTER
MÁS DE 270 DETENIDOS

Jornada de graves disturbios sacudió a Francia en medio de masivas protestas contra el costo de vida

En París, la Plaza de la República, de donde partían las marchas en la capital, fue el escenario de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y con un cañón de agua.

protestas-sabado-francia

Nuevamente se registraron incidentes en Francia entre policías y manifestantes. Las protestas contra el encarecimiento de la vida, que vieron resurgir el movimiento de los chalecos amarillos, sacudieron este sábado Francia, cuando su presidente Emmanuel Macron se enfrenta a un fin de mandato convulso.

A seis meses de la elección presidencial para elegir a su sucesor, un llamado titulado "amarillos y jóvenes" exhortaba a protestar juntos al movimiento de los chalecos amarillos, a la generación z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados, etc.

Semanas atrás surgieron en las redes sociales un llamado a manifestar este sábado contra el encarecimiento de la vida, que en Francia se plasma especialmente en un aumento del combustible desde el inicio de la guerra en oriente medio.

no hay motivos clinicos por los que no se pueda realizar el viaje a america latina, afirmo el cirujano del papa
Seguí leyendo

"No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa

Las protestas en las grandes ciudades estuvieron marcadas por escenas de caos. En Marsella y en Lille, los manifestantes accedieron a los ayuntamientos y, en la primera, derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República Francesa.

En París, la Plaza de la República, de donde partían las marchas en la capital, fue el escenario de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y con un cañón de agua a los objetos lanzados por manifestantes enmascarados.

Las autoridades, que habían prohibido manifestarse en lugares estratégicos como los turísticos Campos Elíseos, frenaron protestas no autorizadas en otros puntos de la capital, entre ellas una en los alrededores del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia.

Mas de 270 personas fueron detenidas, según el Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las fuerzas de seguridad podrán usar granadas aturdidoras en caso de disturbios urbanos. Las autoridades habían restringido su uso en las protestas estudiantiles, después de que un joven perdiera una mano.

El viernes, Macron lanzó un llamado "a la calma" y estimó que el "derecho a manifestarse" debe ir acompañado de "respeto", sin "insultar" ni "romper" nada.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
SANTA LUCÍA

Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar
ALERTA AMBER URUGUAY

Nueva Alerta Amber: buscan a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, adolescente de 15 años desaparecida en Paysandú
RUTAS 8 Y 101

Patrullero que iba con sirenas encendidas abriendo paso a vehículo con una emergencia chocó a auto que se le cruzó

Te puede interesar

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto video
REQUERIDO POR RAPIÑA Y HOMICIDIO

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto
CONSULTÓ POR FIEBRE

Una bebé de ocho días está internada en el CTI Pediátrico del Hospital de Tacuarembó con meningitis

La madre llevó a la recién nacida a una consulta por un cuadro de fiebre. Se le realizó una punción lumbar que descartó una infección por meningococo.

No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa video
STEFANO MARGARITORA

"No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa

Dejá tu comentario