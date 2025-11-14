Jorge Drexler y Conociendo Rusia ganaron el Grammy Latino a mejor canción pop/rock

El uruguayo Jorge Drexler volvió a ganar un Grammy Latino , esta vez por una canción que compuso con el argentino Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), en la gala que se realizó en Las Vegas el jueves de noche.

“Desastres fabulosos” obtuvo el premio a mejor canción pop/rock del año. El premio lo recogió el artista del proyecto Conociendo Rusia ya que Drexler se quedó en Madrid terminando su nuevo disco.

“Primero quiero agradecerle muchísimo a Jorge por haber querido juntarse una mañana, a las 10 de la mañana, a hacer canción. Apareció Jorge con su perra, el cafecito, a hablar un rato, con hoja en blanco a empezar esta canción que la queremos mucho. Fue un momento mágico que pasamos juntos. Jorge no está acá porque está terminando un disco que está increíble”, dijo Mateo al recibir el premio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Por su parte, Drexler publicó un mensaje en redes sociales donde recuerda el día que comenzaron a componer “Desastres fabulosos”.

“El 20 de Setiembre de 2024, un día antes de mi cumpleaños, nos juntamos con Mateo en mi estudio. No había una idea definida, más allá de intentar escribir algo juntos, basados en la alegría del encuentro y en la admiración mutua. No se me ocurre mejor regalo de cumpleaños, hermano mío Mateo, que haber escrito esa canción juntos. Como te decía (antes de la entrega, por mensaje desde Madrid) ya llegamos a la ceremonia premiados. El premio fue trabajar con un compositor de tu calibre y hacer una canción que amo cantar. Te quiero. Gracias por ese discurso tan generoso. Brindá por nosotros! Yo estoy en Madrid, haciendo exactamente lo que nos unió: terminando un disco de canciones!”, escribió Drexler.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Drexler (@drexlerjorge)

La canción: