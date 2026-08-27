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EL RECUERDO AL NEGRO

Jorge Drexler: "Ruben Rada es el mejor músico que ha dado este país, un cantante como el que no hemos tenido desde Gardel en Uruguay"

El músico uruguayo manifestó a Subrayado Tarde las ganas de estar en Montevideo acompañando y abrazando a la familia en este momento.

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El músico uruguayo Jorge Drexler dijo este jueves en Subrayado Tarde que Ruben Rada es el mejor músico que ha dado este país, en los aspectos compositivos, en los aspectos interpretativos, un cantante como el que no hemos tenido desde Gardel en Uruguay.

"Es una mezcla de tristeza y también de esperanza porque el legado de Ruben y la manera que está reaccionando toda la ciudadanía en el Uruguay y en el mundo es muy esperanzadora. Ruben, en realidad, no se va. Ahora pasa a la dimensión de su presencia a través de su repertorio, de sus canciones", expresó.

El uruguayo se encuentra en estos momentos en San Juan de Puerto Rico y dijo que es muy difícil vivir estas cosas desde la distancia, "es la parte más dura de estar afuera (...) la verdad que lo que tendría ganas es de estar ahí. Estoy viendo las imágenes todo el tiempo, ganas de abrazar a la familia, ganas de abrazar a Patricia, a Julieta, a Matías, a Lucila y estar ahí con los amigos".

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"La canción que le quiero dejar al Uruguay", dijo Rada una vez sobre "Mi País" y este jueves la gente la cantó

Drexler recordó que hace muy poquito tiempo estuvieron en el Antel Arena cantando y definió ese momento como "algo realmente mágico. Esas cosas que uno sueña toda vida y después le pasan".

El cantautor comentó que Rada tenía el don de decir las cosas directamente, el don de la melodía, sumado a la calidad humana y que era imposible celebrar la vida estando con él.

"Ruben era un virtuoso como pocos, tenía un registro vocal, un manejo de la voz de un grado de virtuosismo superior, y luego tenía ese arraigo popular que es una cosas que no se trabaja, que se tiene o no se tiene y que él tiene desde su origen, desde que nació, es algo que tuvo desde que era chico", destacó.

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