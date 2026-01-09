RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFIRMACIÓN OFICIAL

Jefa de la Comisión Europea celebra "decisión histórica" tras aprobación del acuerdo UE-Mercosur

Ursula von der Leyen dijo en un video que “Europa está enviando una señal fuerte” al aprobar este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. La firma definitiva será la semana próxima.

Ursula-Von-der-leyen-conferencia-Mercosur-UE

En un video publicado en las redes sociales oficiales de la Comisión Europea, la jerarca celebró la “decisión histórica” y dijo que “Europa está enviando una señal fuerte”.

Von der Leyen destacó que con este acuerdo se crea un mercado común de “700 millones de personas” y que habrá “crecimiento, empleo y protección de los intereses de consumidores y empresas europeas”.

