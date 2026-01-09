La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció de manera oficial la aprobación por parte de la Unión Europea del acuerdo de libre comercio con el Mercosur.
Jefa de la Comisión Europea celebra "decisión histórica" tras aprobación del acuerdo UE-Mercosur
Ursula von der Leyen dijo en un video que “Europa está enviando una señal fuerte” al aprobar este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. La firma definitiva será la semana próxima.
En un video publicado en las redes sociales oficiales de la Comisión Europea, la jerarca celebró la “decisión histórica” y dijo que “Europa está enviando una señal fuerte”.
Von der Leyen destacó que con este acuerdo se crea un mercado común de “700 millones de personas” y que habrá “crecimiento, empleo y protección de los intereses de consumidores y empresas europeas”.
Temas de la nota
Lo más visto
Gems Education Global Teacher Prize 2026
Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del "Premio Nobel" en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA
Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
Yván Gil Pinto
Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
METEOROLOGÍA
Tormentas fuertes y la formación de un ciclón extra-tropical: el aviso de Inumet para los próximos días
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN
Dejá tu comentario