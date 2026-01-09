Jefa de la Comisión Europea celebra "decisión histórica" tras aprobación del acuerdo UE-Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció de manera oficial la aprobación por parte de la Unión Europea del acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

En un video publicado en las redes sociales oficiales de la Comisión Europea, la jerarca celebró la “decisión histórica” y dijo que “Europa está enviando una señal fuerte”.

Von der Leyen destacó que con este acuerdo se crea un mercado común de “700 millones de personas” y que habrá “crecimiento, empleo y protección de los intereses de consumidores y empresas europeas”.

Today's Council decision to support the EU-Mercosur deal is historic.



Europe is sending a strong signal.



We are serious about creating growth, jobs and securing the interests of Europeans consumers and businesses.



With Mercosur, we are creating a shared market of 700 million… pic.twitter.com/WMGXWzFgua — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2026