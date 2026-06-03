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Javier García dice que "se está afectando la credibilidad de Presidencia" y pide publicación de documentos de la camioneta de Orsi

“El proceso no ha podido ser explicado, está cargado de opacidad. Cuando salieron a defender al presidente lo enterraron”, dijo el senador del Partido Nacional.

Javier García, senador PN.

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El senador del Partido Nacional Javier García reclamó que “se está afectando seriamente la credibilidad de Presidencia” porque desde allí, afirmó, se cambia la versión cada día sobre cómo el presidente Yamandú Orsi compró la camioneta Hyundai Santa Fe.

“Es un proceso muy grave, con mucha falta de transparencia (…) Esto no es para cambiar la versión todos los días. Que presidencia publique todos los documentos, no es para que elija a qué periodistas sí y a cuáles no”, señaló este miércoles en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10.

Y agregó: “El proceso no ha podido ser explicado, está cargado de opacidad. Cuando salieron a defender al presidente lo enterraron. Presidencia tiene que publicar en su página web todos los documentos, es lo más fácil. Presidencia no puede darle información a quien quiere. Tiene que contestar los pedidos de informes”.

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Javier García afirmó que proceso de compra de la camioneta de Orsi tuvo "falta de transparencia" y "oscuridad"

El legislador señaló que Presidencia no debe “esconderse en organismos cuestionados”. “Si el presidente y Presidencia tienen que esconderse en la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública), que es un organismo totalmente desprestigiado, politizado y partirizado es porque no puede explicar claramente lo que ha pasado”, apuntó.

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