El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está internado en cuidados intensivos por un cuadro de obstrucción intestinal, informó este sábado el hospital de Brasilia donde ingresó el viernes.

Bolsonaro (2019-2022) sufre secuelas de una puñalada en el vientre recibida durante la campaña de 2018 y ha sido operado varias veces.

El exmandatario, de 71 años, y que se encuentra en prisión domiciliaria condenado por golpismo, presenta un cuadro de "abdomen agudo obstructivo".

Seguí leyendo Sube a cinco la cifra de muertos por tormenta que arrasó ciudad de Brasil

Está "estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea", indicó el hospital DF Star en un boletín médico.

Los médicos lo están hidratando, le colocaron una sonda gástrica y lo mantienen en ayuno oral con soporte nutricional.

"No hay previsión de alta hospitalaria", añadió la nota.

El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes autorizó este sábado que sus hijos Carlos, Jair Renan y Laura y su hijastra Letícia lo visiten mientras dure la internación, aunque sin celulares ni cámaras.

Moraes también ordenó retirarle la tobillera electrónica, que deberá volver a colocarse cuando reciba el alta.

Carlos Bolsonaro, senador electo, describió en X una noche de vómitos y dolores.

"No soy médico, pero jamás lo vi así", escribió este sábado. Si los exámenes dan un resultado negativo, "llegará, creo yo, la décima cirugía en menos de ocho años", añadió.

FUENTE: AFP