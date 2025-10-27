RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS CESE DE PABLO PEIRANO

Jadson Viera es el elegido como nuevo director técnico de Nacional; debuta ante Cerro el fin de semana

Viera, de 44 años, es exfutbolista y entrenador brasileño nacionalizado en Uruguay. Debutó como jugador en Danubio en 2001 y como DT en Boston River en 2024.

jadson-viera-nacioanl-dt-octubre

Jadson Viera es el nuevo director técnico de Nacional tras el cese este lunes de Pablo Peirano. El DT presentó renuncia a su cargo en Boston River, club con el que este domingo consiguió una goleada ante Miramar Misiones por 4-0.

El club confirmó a través de sus redes sociales que Jadson Viera será presentado este martes en conferencia de prensa en el Gran Parque Central.

El cuerpo técnico estará integrado por Ribair Rodríguez y Diego Martiñones como ayudantes técnicos y Guillermo Soto como preparador físico.

El nombre de Jadson Viera había sonado tiempo atrás cuando había estado en duda la continuidad del extécnico Pablo Peirano. La idea del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, es que el técnico comience a entrenar este martes en Los Céspedes, informó Martín Charquero.

En esta temporada con el equipo sastre dirigió 47 encuentros, ganó 18, empató 14 y perdió 15, llevando al club a la clasificación a Copa Sudamericana.

Viera tiene 44 años, se desempeñaba como defensa y jugó en Danubio y Nacional, en el Club Regatas de Vasco de Gama y en el Club Atlético Lanús.

jadson-números-placa

En lo que respecta al técnico cesado, Pablo Peirano, dirigió 33 partidos, ganó 23, empató seis y perdió cuatro. Ganó 75 de 99 puntos con un 76% de efectividad. Tuvo 64 goles a favor y 29 en contra.

Los periodistas de Subrayado indicaron que situaciones pesadas llevaron a su salida, como la derrota ante Peñarol en el clásico del Torneo Clausura, momento en que Nacional se planteó la posibilidad de cesarlo. Además, perdió la final del Torneo Intermedio también ante su tradicional rival.

partidos-goles-peirano

Temas de la nota

