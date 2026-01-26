JAC marca el rumbo del segmento y suma 13 años consecutivos como líder

JAC refuerza su posicionamiento en el mercado con la llegada de su nueva línea de camiones livianos, que combina mayor equipamiento, más confort, mayor capacidad de carga, cabinas renovadas y motores más eficientes, pensados para responder a las exigencias del trabajo diario.

La marca se consolida una vez más como líder en ventas de camiones livianos, alcanzando 13 años consecutivos de liderazgo, según cifras de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). “Hace casi 20 años que JAC forma parte del mercado uruguayo, y en los últimos 13 años el mercado nos ha elegido como líderes en ventas. Ese recorrido es el resultado de algo muy simple: detrás de cada camión hay respaldo, servicio y compromiso. Esa confianza es nuestro mayor activo y la responsabilidad que nos impulsa a seguir mejorando”, afirmó Richard Lempert, director general de Grupo Fiancar.

Carolina Farriols, brand manager de JAC Motors Uruguay, expresó: “Este desempeño sostenido refleja la confianza del mercado en una propuesta que ha sabido evolucionar junto a los distintos sectores productivos del país”.

Una línea pensada para el trabajo de todos los días

En este marco, JAC presenta en Uruguay su nueva línea de camiones livianos, orientada a optimizar la experiencia de uso y el rendimiento operativo. Los modelos incorporan mejoras técnicas y de equipamiento, cumplen con la normativa Euro 5 y ofrecen un nuevo diseño de cabina con mayor comodidad, mejor ergonomía y soluciones tecnológicas enfocadas en la conducción diaria. En los modelos 1083 KT2 y 1063 KT2 se destacan los asientos con amortiguación neumática, un diferencial dentro del segmento que eleva el confort del conductor. A esto se suman motores más económicos, junto con equipamiento como control crucero y una pantalla multimedia con cámara de reversa, Apple CarPlay y Android Auto.

“Con esta línea renovada buscamos seguir acompañando el crecimiento de los negocios, sumando mejoras en confort, seguridad, equipamiento y eficiencia, sin perder de vista la robustez y el rendimiento que el mercado espera de JAC”, concluyó Farriols.

1035 KT2: el modelo más vendido de la línea

Dentro de esta propuesta, el JAC 1035 KT2 se posiciona como el modelo más vendido de la línea. Su equilibrio entre capacidad de carga, eficiencia y versatilidad lo convierte en la opción elegida por empresas de logística, distribución y construcción, adaptándose a múltiples aplicaciones y escenarios de uso. A esto se suma la nueva cabina y la incorporación del nuevo motor 2.2, que ofrece un funcionamiento más eficiente, más económico, un desempeño más silencioso y un menor impacto ambiental, posicionándose como uno de los más competitivos de su segmento.

Furgones y utilitarios

Además de su línea de camiones, JAC ofrece una gama de utilitarios diseñada para distintas necesidades de transporte. La propuesta incluye los furgones Sunray de 7,5 m³ y 12 m³, además de la versión de pasajeros, destacándose por su versatilidad y funcionalidad.

A esta oferta se suma la nueva Sunray Pasajeros con transmisión automática, que eleva el nivel de confort del segmento, que agrega ventanas con apertura para la zona de pasajeros, asientos traseros rebatibles, climatización bi-zona y una pantalla multimedia con cámara de reversa, Apple CarPlay y Android Auto.

jac-camioneta

Movilidad eléctrica

JAC continúa ampliando su oferta de movilidad eléctrica en Uruguay. Dentro de su línea de utilitarios eléctricos, se destaca la incorporación de su nuevo camión eléctrico 1073 EV2, una alternativa pensada para operaciones urbanas y de distribución, que combina eficiencia, tecnología y bajos costos operativos. El modelo ofrece una autonomía de hasta 192 km, cuenta con pantalla multimedia táctil, cámara 360° y una capacidad de carga de 4.440 kg, consolidándose como una solución versátil para el trabajo diario.

En lo que respecta a vehículos de pasajeros, el modelo que se destaca es el JAC Ytterby, un 100% eléctrico que se distingue por su diseño, equipamiento en seguridad, tecnología y confort. Su batería ofrece una autonomía de 320 km (NEDC) y cuenta con conector de carga CCS2, posicionándose como una opción versátil tanto para la movilidad diaria como para escapadas de fin de semana.

Versatilidad y respaldo: claves del posicionamiento de JAC

El sólido desempeño de JAC en el mercado se debe también a la amplia variedad de su oferta, con soluciones que van desde camiones livianos de 1.600 kg hasta modelos que superan las 22 toneladas.

A esto se suma un sólido respaldo posventa, con una garantía de 5 años o 150.000 km, una red de servicios oficiales en todo el país y el mayor stock de repuestos en plaza, factores que fortalecen la propuesta de la marca y respaldan su desempeño en el mercado.

Este recorrido y la consistencia de su propuesta han posicionado a JAC como un referente indiscutido del sector, con productos reconocidos por su calidad comprobada y su alto nivel de confiabilidad.

Disponibilidad en Uruguay

La nueva línea de JAC ya se encuentra disponible en los locales de Grupo Fiancar y en su red de concesionarios en todo el país.