Congreso de intendentes acordó bajar a la mitad el costo de las multas de tránsito, salvo las más graves

El Congreso de Intendentes acordó este martes en Soriano bajar a la mitad el costo las multas de tránsito , a excepción de las consideradas más graves.

“Llegamos a tomar la decisión de generar un beneficio, una reducción del 50% del valor de las multas en tanto y en cuanto se ate al efectivo pago. O sea, aquel que tenga voluntad de pago y pague la multa generada hasta el primer vencimiento del año entrante”, dijo Olivera, y agregó: “La patente normalmente vence en enero de cada año, la primera cuota, bueno, si usted generó alguna infracción de tránsito y alguna multa durante el año anterior y la paga antes de enero o hasta enero del año entrante, va a tener el beneficio del 50%, de descuento en la multa”.