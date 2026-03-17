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REUNIDOS EN SORIANO

Congreso de intendentes acordó bajar a la mitad el costo de las multas de tránsito, salvo las más graves

Para acceder a este descuento, los conductores infractores deben pagar las multas generadas en un año, antes de que venza la primera cuota de la patente del año siguiente, en enero.

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El presidente del Congreso, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, explicó el acuerdo alcanzado entre todos los jefes comunales, y cómo se accederá al descuento.

“Llegamos a tomar la decisión de generar un beneficio, una reducción del 50% del valor de las multas en tanto y en cuanto se ate al efectivo pago. O sea, aquel que tenga voluntad de pago y pague la multa generada hasta el primer vencimiento del año entrante”, dijo Olivera, y agregó: “La patente normalmente vence en enero de cada año, la primera cuota, bueno, si usted generó alguna infracción de tránsito y alguna multa durante el año anterior y la paga antes de enero o hasta enero del año entrante, va a tener el beneficio del 50%, de descuento en la multa”.

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Las infracciones más graves quedan excluidas de esta rebaja, y ellas son:

  1. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
  2. Negarse a la prueba de alcohol u otras drogas.
  3. Participar en competencias vehiculares no autorizadas (picadas).
  4. Conducir al doble o más de la velocidad permitida.
  5. Manejar sin el permiso único nacional habilitante para la categoría del vehículo que conduce.
  6. No usar cinturón de seguridad.
  7. No usar casco.
  8. Llevar a un menor de 12 años en el asiento delantero.
  9. Llevar a un menor de 12 años sin el sistema de retención infantil.
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