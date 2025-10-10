Israel cesa su ofensiva en Gaza y los palestinos emprenden el regreso a sus hogares

Foto: AFP. Gazatíes vuelven a sus hogares durante el alto al fuego; Israel se repliega.

Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras el acuerdo con Hamás y miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de un paisaje de destrucción.

El acuerdo con Hamás debe también permitir la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese al fuego anunciado por el ejército israelí a las 09H00 GMT, miles de palestinos desplazados empezaron una marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares.

Seguí leyendo Entró en vigor el alto al fuego en Gaza: el ejército de Israel se repliega y Hamás debe liberar a los rehenes

Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas, según imágenes difundidas por AFP.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, con el objetivo de aniquilar a Hamás.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las "líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto al fuego y de regreso de los rehenes".

Pero advirtió que algunas zonas siguen siendo "extremadamente peligrosas".

Setenta y dos horas.

El Pentágono "confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla a las 12H00 locales", dijo el enviado emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en la red social X.

"El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó", agregó.

El alto al fuego y la liberación de los rehenes están previstos en el acuerdo aprobado el jueves tras cuatro días de negociaciones indirectas en Egipto entre Hamás e Israel.

El acuerdo se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró que prevé viajar a Oriente Medio este domingo. El mandatario republicano afirmó que "los rehenes volverán el lunes o el martes".

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

El acuerdo estipula el retorno a Israel de todos los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que de los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

La familia de Alon Ohel, uno de los rehenes que siguen vivos, declaró que están "abrumados por la emoción" y esperan con ansiosos su retorno. "Con lágrimas de alegría, recibimos la noticia de que se llegó a un acuerdo", dijo la familia en un comunicado.

"Llenos de heridas y dolor".

Israel debe liberar a 250 detenidos por razones de seguridad y 1.700 palestinos de Gaza arrestados por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023.

En la lista que Israel publicó este viernes de los 250 presos que podrían ser canjeados no figura ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina.

A pesar de las celebraciones en Israel y Gaza, quedan muchos asuntos por resolver, entre ellos el desarme de Hamás y la propuesta de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump, que forman parte del plan propuesto por el presidente estadounidense.

En respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023, Israel lanzó una ofensiva que ya dejó al menos 67.194 muertos en Gaza, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Ameer Abu Iyadeh, un desplazado de 32 años, relató a AFP en Jan Yunis que este retorno está "llenos de heridas y dolor", pero afirma que da gracias a Dios.

Arij Abu Saadaeh, de 53 años, desplazada desde el inicio del conflicto, regresa a su hogar por un camino lleno de escombros y polvareda.

"Estoy contenta por la tregua y la paz, pero soy la madre de un hijo y una hija que fueron asesinados y estoy de luto por ellos", contó. "Sin embargo, la tregua también trae una alegría: el regreso a nuestro hogar".

Mohamed al Mughayyir, un funcionario de la Defensa Civil, una agencia de socorro que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, confirmó a AFP que "Las fuerzas israelíes se retiraron de varias zonas de Ciudad de Gaza", en el norte de la Franja.

Al Mughayyir agregó que vehículos del ejército se retiraron igualmente de varias partes de la ciudad de Jan Yunis.

Una vocero del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que las tropas se replegarán hasta la "Línea Amarilla", a una distancia de entre 1,5 y 3,5 km de las fronteras del territorio palestino, como parte del plan propuesto por Trump.

Durante esta primera parte del proceso de retirada, el Ejército controlará aproximadamente el 53% la Franja de Gaza.

FUENTE: AFP.