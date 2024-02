Isabel habló y Gran Hermano la sancionó: las charlas con Lisandro y Catalina

El domingo entraron tres jugadores en repechaje a la casa de Gran Hermano : Catalina, Joel e Isabel. Una de las condiciones más firmes de la producción es que no puede revelar información del afuera y ya hubo quien rompió la regla.

"No te metas en quilombos", agregó. "No se vio mucho la mímica", les preguntó y Lisandro le respondió: "Vos no hagas nada por las dudas".

La otra situación fue en el dormitorio, en una charla con "Furia" y Catalina. Allí, dijo que afuera de la casa se peleaba con la otra reingresada.

Catalina se dio vuelta en la cama para no formar parte de la conversación y cuando la otra insistió, le dijo: "Basta Isa, no podés contar nada del afuera".