Isabel Allende: "Este país me tira mucho; hay muchos recuerdos de este país que quiero mucho"

La escritora Isabel Allende visita Montevideo en el marco de la Feria Internacional del Libro. Se trata de la última gira que realiza a nivel mundial ya que, a sus 83 años, ha decidido tener una vida más íntima, comentó en exclusiva a Subrayado.

En la noche de este jueves, Allende llegó hasta el Teatro Solís donde fue recibida por su público. Allí conversó con Blanca Rodríguez, profesora de Literatura y senadora del Frente Amplio.

"Este país me tira mucho, está enterrada mi suegra que yo adoré. Hay muchos recuerdos de este país que quiero mucho". Y agregó: "Yo no vine a la feria exactamente, pero me encanta inaugurarla, es un honor tremendo".

En lo que respecta a su nuevo libro "Mi nombre es Emilia del Valle", la escritora dijo que la ha ido muy bien y que a pesar de referir a un evento local de Chile tiene repercusiones políticas que suceden actualmente.

La referente de la literatura mundial comentó que "Uruguay es un país chico que me recuerda mucho al Chile que yo inventé que es el Chile de mi corazón, el de antes".

Y añadió: "Muchas gracias por leer mis libros, por elegir mi libro, el más vendido todos los años, me siento muy honrada y muy feliz. Muchas gracias".

Por su parte, Blanca Rodríguez dijo a Subrayado que vuelve a sus viejos amores, el periodismo y la literatura. "Es la mujer que tiene más libros vendidos en este momento, estamos pensando en escritoras en español vivas, 80 millones de libros vendidos en todo el mundo, traducidos a más de 40 idiomas, más de 40 libros publicados".

La profesora de Literatura comentó que preparó la entrevista leyendo su nueva novela, releyendo otras de sus obras y recordando la entrevista que le brindó para canal 10 en Santiago de Chile.

"Esta es una gira despedida porque ella no va a viajar más. Isabel va a cumplir 84 años, considera que ya ha recorrido mucho mundo y se va a empezar a quedar en su despacho de Sausalito o en su casa de San Rafael en California; va a seguir escribiendo, pero piensa que ya no va a andar recorriendo los países".