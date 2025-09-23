Murió a los 87 años la actriz francoitaliana Claudia Cardinale

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale, referente del cine de los años 1960 e inspiración de grandes directores como Federico Fellini y Luchino Visconti, falleció este martes a los 87 años en Francia .

La intérprete murió "junto a sus hijos" en Nemours, cerca de París, donde vivía, anunció a la AFP su agente Laurent Savry, sin precisar las causas del deceso.

"Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista", indicó Savry en un mensaje.

El ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, lamentó la desaparición de "una de las mayores actrices italianas de todos los tiempos".

"Conocida en todo el mundo, supo inspirar por su talento excepcional a los principales directores del siglo XX", señaló el ministro en un comunicado, en el que destacó la "gracia italiana" y la "belleza particular" de la actriz.

Conocida por sus papeles en filmes como "El gatopardo", "Érase una vez en el Oeste" o "La pantera rosa", Claudia Cardinale era una de las actrices más emblemáticas del cine italiano junto con Gina Lollobrigida y Sophia Loren.

Colaboró con los directores que promovieron la renovación del cine italiano (Bolognini, Zurlini, Squitierti), brilló en Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), en Francia (Broca, Verneuil) e incluso en Alemania con Werner Herzog y su maldita "Fitzcarraldo".

Nacida en La Goleta, cerca de Túnez, el 15 de abril de 1938, de una francesa y un siciliano, ganó por casualidad un concurso de belleza al que no se había inscripto cuando tenía 17 años.

La vida de "la italiana más bella de Túnez" dio entonces un giro y fue invitada al Festival de cine de Venecia, donde causó sensación entre los directores.

Inició su carrera rodando en películas italianas, aunque hablara mal la lengua y con un acento francés. También hablaba árabe y siciliano.

"La chica de la maleta se fue"

A los 22 años rodó "Rocco y sus hermanos" (1960) con Luchino Visconti, quien un año después le dio uno de sus papeles más emblemáticos, el de Angelica en "El Gatopardo", junto a Alain Delon y Burt Lancaster, en 1963.

El mismo año se estrenó otra obra maestra del cine italiano, "Fellini ocho y medio", de Federico Fellini, en la que encarna a la musa del personaje principal, un director.

A menudo se la comparó con Brigitte Bardot. La castaña "CC" y la rubia "BB" trabajaron juntas en "Las petroleras" (1971).

También hizo carrera en Estados Unidos, con películas como "La pantera rosa", de Blake Edwards (1963) y "Las profesionales", junto a Burt Lancaster.

Inolvidable en "Érase una vez en el Oeste", filme de culto italo-estadounidense de Sergio Leone (1968), en el que trabajó junto a Charles Bronson y Henry Fonda, fue galardonada con el León de Oro en Venecia en 1993 y con el Oso de Oro de Berlín en 2002.

"La chica de la maleta se fue, la Angelica del Gatopardo ya no abrirá el baile", declaró a la AFP Gilles Jacob, expresidente del Festival de Cannes.

"Era hermosa, sencilla, sin historia, pero cuando la cámara grababa, se iluminaba con una sonrisa y una mirada cariñosa que subrayaba su voz ronca. Los grandes la magnificaron, ella les sirvió y nosotros, nosotros amamos tiernamente a esa tierna persona", comentó.

FUENTE: AFP