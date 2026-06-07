Irán consideró este domingo que Israel "cruzó todas las líneas rojas" con sus últimos ataques en los suburbios del sur de Beirut y pidió que detenga su campaña en el Líbano.
Irán considera que Israel cruzó "todas las líneas rojas" y debe detener sus ataques en Líbano
"El Ejército de Israel debe parar sus ataques en el sur del Líbano y en los suburbios, y si extiende los ataques en la región o responde a la acción de Irán, enfrentará hostilidades más devastadoras y lamentables", dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes.
"El Ejército de Israel debe parar sus ataques en el sur del Líbano y en los suburbios, y si extiende los ataques en la región o responde a la acción de Irán, enfrentará hostilidades más devastadoras y lamentables, dijo en la televisión el general Alí Abdollahi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes.
El alto jerarca militar no mencionó directamente las dos andanadas de misiles iraníes que Israel refirió haber interceptado el domingo por la noche.
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