Irán considera que Israel cruzó "todas las líneas rojas" y debe detener sus ataques en Líbano

Irán consideró este domingo que Israel "cruzó todas las líneas rojas" con sus últimos ataques en los suburbios del sur de Beirut y pidió que detenga su campaña en el Líbano.

"El Ejército de Israel debe parar sus ataques en el sur del Líbano y en los suburbios, y si extiende los ataques en la región o responde a la acción de Irán, enfrentará hostilidades más devastadoras y lamentables, dijo en la televisión el general Alí Abdollahi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes.